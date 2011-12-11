Шахтер снова выиграл с крупным счетом

Завершился 20-й тур

Завершился 20-й тур Чемпионата Украины по футболу



Кривбасс - Шахтер 0:4 (Коста 10, Мхитарян 61, Эдуардо 84, Адриано 90+2) . Пятый тур подряд Шахтер выигрывает у соперников по Чемпионату Украины всухую (0:2 - Оболонь, 2:0 - Металлург, 0:5 - Карпаты, 5:0 - Арсенал).



Напомним, что ранее сыграли...



Металлург - Заря 3:0 (Пиззелли 16, Траоре 28, Димитров 68)



Волынь - Ильичевец 0:1 (Тищенко 41)



Александрия - Металлист 1:3 (Ксенз 23 - Клейтон 21, Девич 64, 86)



Карпаты - Динамо 0:1 (Идейе 88)



Днепр - Черноморец 1:0 (Калинич 22 пен.)



Арсенал - Ворскла 2:0 (Матвеев 5 авт., Гоменюк 39 )



Оболонь - Таврия 1:3 (Мандзюк 18 - Шиндлер 19, 37, Калиниченко 35)

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