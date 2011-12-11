Итог матча в Луцке решил один гол
Очередной матч 20-го тура
Завершился очередной матч 20-го тура Чемпионата Украины по футболу
Волынь - Ильичевец 0:1 (Тищенко 41)
Благодаря этому голу на выезде Ильичевец с 23 очками опередил Черноморец (21) и с десятого места может преследовать Ворсклу (24) в следующем туре.
До конца тура остался матч с участием одного из лидеров первенства
17:30 Кривбасс (31) - Шахтер (48)
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Напомним, что ранее сыграли...
Металлург - Заря 3:0 (Пиззелли 16, Траоре 28, Димитров 68)
Александрия - Металлист 1:3 (Ксенз 23 - Клейтон 21, Девич 64, 86)
Карпаты - Динамо 0:1 (Идейе 88)
Днепр - Черноморец 1:0 (Калинич 22 пен.)
Арсенал - Ворскла 2:0 (Матвеев 5 авт., Гоменюк 39 )
Оболонь - Таврия 1:3 (Мандзюк 18 - Шиндлер 19, 37, Калиниченко 35)