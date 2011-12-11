Итог матча в Луцке решил один гол

17:18, 11 декабря 2011
Спорт
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Очередной матч 20-го тура

Завершился очередной матч 20-го тура Чемпионата Украины по футболу
 
Волынь - Ильичевец 0:1 (Тищенко 41)

Благодаря этому голу на выезде Ильичевец с 23 очками опередил Черноморец (21) и с десятого места может преследовать Ворсклу (24) в следующем туре.

До конца тура остался матч с участием одного из лидеров первенства
 
17:30 Кривбасс (31) - Шахтер (48)

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Напомним, что ранее сыграли...

Металлург - Заря 3:0 (Пиззелли 16, Траоре 28, Димитров 68)

Александрия - Металлист 1:3 (Ксенз 23 - Клейтон 21, Девич 64, 86)
 
Карпаты - Динамо 0:1 (Идейе 88)
 
Днепр - Черноморец 1:0 (Калинич 22 пен.)
 
Арсенал - Ворскла 2:0 (Матвеев 5 авт., Гоменюк 39 )
 
Оболонь - Таврия 1:3 (Мандзюк 18 - Шиндлер 19, 37, Калиниченко 35)

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