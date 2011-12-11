Металлург крупно обыграл Зарю и рвется вверх таблицы

Сыгран очередной матч 20-го тура Чемпионата Украины по футболу



Металлург - Заря 3:0 (Пиззелли 16, Траоре 28, Димитров 68).

Набрав 29 очков, Металлург держится в группе команд, образовавших вслед за тремя лидерами верхнюю часть таблицы: Днепр (33), Кривбасс (31), Арсенал (30), Таврия (30). Отметим, что все команды, занимающие места с 1-е по 8-е, сыграв в этом туре, получили по три очка (матч Кривбасс - Шахтер начнется позже).



До завершения тура осталось два матча



15:30 Волынь (19) - Ильичевец (20)



17:30 Кривбасс (31) - Шахтер (48)



Напомним, что ранее сыграли...



Александрия - Металлист 1:3 (Ксенз 23 - Клейтон 21, Девич 64, 86)



Карпаты - Динамо 0:1 (Идейе 88)



Днепр - Черноморец 1:0 (Калинич 22 пен.)



Арсенал - Ворскла 2:0 (Матвеев 5 авт., Гоменюк 39 )



Оболонь - Таврия 1:3 (Мандзюк 18 - Шиндлер 19, 37, Калиниченко 35)