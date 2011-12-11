Металлург крупно обыграл Зарю и рвется вверх таблицы
Сыгран очередной матч 20-го тура
Сыгран очередной матч 20-го тура Чемпионата Украины по футболу
Металлург - Заря 3:0 (Пиззелли 16, Траоре 28, Димитров 68).
Набрав 29 очков, Металлург держится в группе команд, образовавших вслед за тремя лидерами верхнюю часть таблицы: Днепр (33), Кривбасс (31), Арсенал (30), Таврия (30). Отметим, что все команды, занимающие места с 1-е по 8-е, сыграв в этом туре, получили по три очка (матч Кривбасс - Шахтер начнется позже).
До завершения тура осталось два матча
15:30 Волынь (19) - Ильичевец (20)
17:30 Кривбасс (31) - Шахтер (48)
Напомним, что ранее сыграли...
Александрия - Металлист 1:3 (Ксенз 23 - Клейтон 21, Девич 64, 86)
Карпаты - Динамо 0:1 (Идейе 88)
Днепр - Черноморец 1:0 (Калинич 22 пен.)
Арсенал - Ворскла 2:0 (Матвеев 5 авт., Гоменюк 39 )
Оболонь - Таврия 1:3 (Мандзюк 18 - Шиндлер 19, 37, Калиниченко 35)