В России ввели стандарты спортивной подготовки

Президент России Дмитрий Медведев подписал документ об изменении закона о физической культуре, которым ввел федеральные стандарты подготовки ко всем видам спорта (кроме военно-прикладных, служебно-прикладных и национальных), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Этот законопроект был в ноябре принят Госдумой и одобрен верхней палатой российского парламента.

Закон устанавливает федеральные стандарты подготовки по каждому виду спорта, для лиц с ограниченными возможностями здоровья вводятся специализированные стандарты.

"Спортивная подготовка предусматривает ряд этапов - от спортивно-оздоровительного до высшего спортивного мастерства, каждый из которых, за исключением спортивно-оздоровительного этапа, реализуется в соответствии с программами спортивной подготовки", - говорится в справке к документу.

Закон определяет права и обязанности лиц, проходящих спортивную подготовку, организаций, её осуществляющих, а также права общероссийских и региональных спортивных федераций при осуществлении общественного контроля над соблюдением такими организациями требований федеральных стандартов.