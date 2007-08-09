Чтобы сделать из донецких стадионов европейские, нужны 1,3 млрд. грн.

Донецкой области для качественной подготовки стадионов к молодежному Чемпионату Европы по футболу 2009 года и Чемпионату Европы 2012 года потребуется 1 млрд. 385,7 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании в Донецке сообщил начальник областного управления по вопросам физической культуры и спорта Виктор КИРБАБА.

Совещание под председательством главы областного совета Анатолия БЛИЗНЮКА рассмотрело вопросы формирования региональной целевой программы по подготовке к проведению Евро-2009/12. На совещании также рассматривалась концепция подготовки спортивной инфраструктуры области для проведения европейских футбольных турниров Евро-2009/2012 и вопрос формирования региональной целевой программы по проведению чемпионатов.

Как отметил на совещании В.КИРБАБА, в области полностью соответствовать всем нормам и требованием УЕФА к 2012 году будет только новый стадион футбольного клуба "Шахтер", который сейчас строится в Донецке. Другие арены до 2012 года будут реконструировать.

В частности, по словам В.КИРБАБЫ, региональный спорткомплекс "Олимпийский" в Донецке отвечает требованиям УЕФА для проведения молодежного чемпионата Европы, однако к 2012 году должен увеличить количество мест для зрителей и отстроить крышу. В целом, на эти цели потребуется 49,6 млн. грн. Стадион "Металлург" в Донецке, который будет принимать игры Евро-2009, нуждается в реконструкции системы освещения, которая обойдется в 1,2 млн. грн.

Принявший участие в совещании директор исполнительной дирекции Федерации футбола Украины по Евро-2012 Иван ФЕДОРЕНКО отметил, что он очень высоко оценивает и планы Донецкой области и уже проделанную работу.

Участники совещания договорились о скорейшей подготовке четкой программы по взаимодействию и контролю за осуществлением запланированных мероприятий, а также приняли решение разработать предложения об ответственности всех задействованных специалистов и рабочих групп.