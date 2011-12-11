Результаты матчей 20-го тура Чемпионата Украины по футболу

Сегодня завершающий день тура

Завершились очередные матчи 20-го тура Чемпионата Украины по футболу



Александрия - Металлист 1:3 (Ксенз 23 - Клейтон 21, Девич 64, 86)



Карпаты - Динамо 0:1 (Идейе 88)



Днепр - Черноморец 1:0 (Калинич 22 пен.)



Арсенал - Ворскла 2:0 (Матвеев 5 авт., Гоменюк 39 )



Напомним, что ранее сыграли...



Оболонь - Таврия 1:3 (Мандзюк 18 - Шиндлер 19, 37, Калиниченко 35)



...а сегодня тур завершат



13:30 Металлург (26) - Заря (12)



15:30 Волынь (19) - Ильичевец (20)



17:30 Кривбасс (31) - Шахтер (48)

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