Результаты матчей 20-го тура Чемпионата Украины по футболу
09:01, 11 декабря 2011Спорт
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Сегодня завершающий день тура
Завершились очередные матчи 20-го тура Чемпионата Украины по футболу
Александрия - Металлист 1:3 (Ксенз 23 - Клейтон 21, Девич 64, 86)
Карпаты - Динамо 0:1 (Идейе 88)
Днепр - Черноморец 1:0 (Калинич 22 пен.)
Арсенал - Ворскла 2:0 (Матвеев 5 авт., Гоменюк 39 )
Напомним, что ранее сыграли...
Оболонь - Таврия 1:3 (Мандзюк 18 - Шиндлер 19, 37, Калиниченко 35)
...а сегодня тур завершат
13:30 Металлург (26) - Заря (12)
15:30 Волынь (19) - Ильичевец (20)
17:30 Кривбасс (31) - Шахтер (48)
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