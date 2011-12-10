Владимир Кличко стал «Боксером года» в Германии

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир КЛИЧКО стал «Боксером года» по версии авторитетного немецкого издания BoxSport.

О присвоении В. КЛИЧКО почетного звания было объявлено перед поединком между чемпионом мира с среднем весе по версии WBA Геннадием ГОЛОВКИНЫМ и американцем Лахуаном САЙМОНОМ, сообщает Sportbox.ru.

«Хочу поблагодарить за присуждение мне премии «Боксер года», которую вручает одно из наиболее значимых изданий в мире спорта. В первый раз получал эту премию в 2002 году. И очень рад тому, что много лет спустя вновь стал лауреатом. Очень благодарен членам жюри», - сказал В.КЛИЧКО.