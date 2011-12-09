Французская сборная на Евро-2012 будет жить в Донецке

Сегодня французская сборная по футболу сообщила УЕФА о своем окончательном решении базироваться в одном из тренировочных центров УЕФА Евро-2012 – домашней базе ФК «Шахтер» (Донецк) - «Кирша».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Местного организационного комитета Евро-2012 Украина, такое решение французская делегация во главе с главным тренером сборной Франции Лораном БЛАНОМ приняла после посещения двух тренировочных баз в Донецке - «Кирша» и «Форест-парк».

Тренер, который впервые посетил «Киршу», высоко оценил условия тренировки и проживания на базе, и отметил, что она удовлетворяет самым высоким европейским стандартам. По его словам, такой выбор является самым целесообразным, ведь команде не придется менять дислокацию на период своих первых двух матчей в Донецке.

Сборная планирует в ближайшее время провести дополнительные переговоры относительно условий своего размещения в июне 2012 года.

Сейчас украинскими тренировочными центрами заинтересовались также сборная Дании и Португалии, а сборная Швеции будет жить в гостинице «Платиум» в Конче-Заспе, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, финальный этап 14-го чемпионата Европы по футболу пройдет с 8 июня до 1 июля 2012 года. Матчи Евро-2012 будут сыграны в украинских городах Киев, Донецк, Львов, Харьков, а также в польских - Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Познани.

Первый матч турнира сыграют 8 июня в Варшаве, финальная игра состоится 1 июля в Киеве.