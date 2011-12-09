Виталий Кличко будет драться 25 февраля

Чемпион WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко проведет следующий бой 25 февраля в "Olympiahalle" Мюнхена.

В числе соперников украинца называют Александра Дмитренко и Дерека Чисору. Для боя из Девидом Хэем "Олимпийская арена" (12 тысяч мест) слишком мала, считает Abendzeitung München.

Переговоры с "Олимпийским парком" ("Olympiapark"), на территории которого находится "Olympiahalle", находятся на завершающей стадии, и на пресс-конференции в следующую среду о поединке будет объявлено официально.

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