Киевское Динамо вернется на «Олимпийский»

Реконструированный к Евро-2012 НСК «Олимпийский» снова станет домашним стадионом футбольного клуба «Динамо» (Киев).

Торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между ФК «Динамо» (Киев) и НСК «Олимпийский» сроком на пять лет состоится 12 декабря, сообщается на сайте стадиона.

На стадионе проходить все официальные матчи как внутреннего, так и международного календаря «Динамо».

Напомним, что НСК «Олимпийский» был открыт 8 октября. Реконструкция стадиона обошлась украинцам почти в 600 млн долларов.

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