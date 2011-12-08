Киевское Динамо вернется на «Олимпийский»
20:49, 08 декабря 2011Спорт
671
Соглашение подпишут на 5 лет
Реконструированный к Евро-2012 НСК «Олимпийский» снова станет домашним стадионом футбольного клуба «Динамо» (Киев).
Торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между ФК «Динамо» (Киев) и НСК «Олимпийский» сроком на пять лет состоится 12 декабря, сообщается на сайте стадиона.
На стадионе проходить все официальные матчи как внутреннего, так и международного календаря «Динамо».
Напомним, что НСК «Олимпийский» был открыт 8 октября. Реконструкция стадиона обошлась украинцам почти в 600 млн долларов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter