Лига чемпионов: оба Манчестера вылетели
23:37, 07 декабря 2011Спорт
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Завершились матчи последнего, 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА в группах A-D.
Группа А
Вильярреал - Наполи 0:2
Манчестер Сити - Бавария 2:0
После шести туров: Бавария - 13 очков, Наполи - 11, Манчестер Сити - 10, Вильярреал - 0
Группа B
Лилль - Трабзонспор 0:0
Интер - ЦСКА 1:2
После шести туров: Интер - 10 очков, ЦСКА - 8, Трабзонспор - 7, Лилль - 6
Группа C
Бенфика - Оцелул 1:0
Базель - МЮ 2:1
После шести туров: Бенфика - 12 очков, Базель - 11, МЮ - 9, Оцелул - 0
Группа D
Аякс - Реал Мадрид 0:3
Динамо Загреб - Лион 1:7
После шести туров: Реал - 18 очков, Лион - 8, Аякс - 8, Динамо - 0. У Лиона лучше разница забитых и пропущенных мячей.
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