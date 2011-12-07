Лига чемпионов: оба Манчестера вылетели

Завершились матчи последнего, 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА в группах A-D.



Группа А



Вильярреал - Наполи 0:2



Манчестер Сити - Бавария 2:0



После шести туров: Бавария - 13 очков, Наполи - 11, Манчестер Сити - 10, Вильярреал - 0



Группа B



Лилль - Трабзонспор 0:0



Интер - ЦСКА 1:2



После шести туров: Интер - 10 очков, ЦСКА - 8, Трабзонспор - 7, Лилль - 6



Группа C



Бенфика - Оцелул 1:0



Базель - МЮ 2:1



После шести туров: Бенфика - 12 очков, Базель - 11, МЮ - 9, Оцелул - 0



Группа D



Аякс - Реал Мадрид 0:3



Динамо Загреб - Лион 1:7



После шести туров: Реал - 18 очков, Лион - 8, Аякс - 8, Динамо - 0. У Лиона лучше разница забитых и пропущенных мячей.