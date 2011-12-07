Лига чемпионов: оба Манчестера вылетели

23:37, 07 декабря 2011
Спорт
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Завершились матчи последнего, 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА в группах A-D.

Группа А

Вильярреал - Наполи 0:2

Манчестер Сити - Бавария 2:0

После шести туров: Бавария - 13 очков, Наполи - 11, Манчестер Сити - 10, Вильярреал - 0

Группа B

Лилль - Трабзонспор 0:0

Интер - ЦСКА 1:2

После шести туров: Интер - 10 очков, ЦСКА - 8, Трабзонспор - 7, Лилль - 6

Группа C

Бенфика - Оцелул 1:0

Базель - МЮ 2:1

После шести туров: Бенфика - 12 очков, Базель - 11, МЮ - 9, Оцелул - 0

Группа D

Аякс - Реал Мадрид 0:3

Динамо Загреб - Лион 1:7

После шести туров: Реал - 18 очков, Лион - 8, Аякс - 8, Динамо - 0. У Лиона лучше разница забитых и пропущенных мячей.

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