Колесников не понимает, почему сборная Англии выбрала Краков, а не Донецк

Вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ удивлен решением английской футбольной федерации базироваться во время Евро-2012 в польском Кракове, несмотря на то, что все три матча групповой стадии сборная Англии проведет в украинских городах.

Об этом он сообщил в интервью ВВС.

Б.КОЛЕСНИКОВ считает, что такое решение пойдет только на пользу противникам английской сборной, поскольку она будет вынуждена во время переездов на каждый матч преодолевать тысячи километров. “Мы удивлены таким решением, но так лишь будет легче для нас”, – сказал он.

Б.КОЛЕСНИКОВ предложил главному тренеру сборной Англии Фабио КАПЕЛЛО подумать над изменением решения о базировании в Кракове на одну из украинских баз. “Тренер сборной Франции Лоран БЛАН посетил Донецк (в поисках базы – УНИАН) и все знают, что наши базы являются одними из лучших в Европе”, – сказал он.

Между тем футбольная ассоциация Англии подчеркивает то, что не изменит своего решения о месте базирования, несмотря на то, что команде дважды придется преодолевать 930 миль из Кракова в Донецк и 540 миль в Киев. Как напоминает ВВС, сборная Англии начнет групповой этап Евро-2012 11 июня матчем в Донецке против Франции. Через четыре дня англичане уже в Киеве встретятся со шведами, а 19 июня опять в Донецке сыграют против сборной Украины.

“Думаю, английским менеджерам следует поговорить с УЕФА и изменить свое решение, поскольку в Донецке есть три прекрасных тренировочных базы, по одной – в Киеве и Харькове”, – сказал Б.КОЛЕСНИКОВ. “Мы хотя и бывшая советская республика, но что касается спортивной инфраструктуры, лучше, чем многие в Европе”, – добавил вице-премьер.

В отличие от Англии, другой участник группы D, сборная Швеции, выбирала между тренировочными лагерями в Киеве и Польше и выбрала киевскую базу.

В свою очередь посол Украины в Великобритании Владимир ХАНДОГИЙ добавил: “По моему мнению, это (решение – УНИАН) является нелогичным”.

“Я не чувствую себя оскорбленным. Но с чисто логической точки зрения вам следует остановиться в том городе, где вы будете играть”, – сказал он и добавил, что остальные участники группы D Швеция и Франция решили базироваться в Киеве и Донецке соответственно. “Такое решение не остановит английских болельщиков посетить Украину, но очевидно сама команда будет уставшей перед играми в Украине... Мы можем гарантировать самые лучшие условия для размещения в Донецке и Киеве. Донецк – футбольный город, он имеет академию (футбольную – УНИАН) и большое количество футбольных полей”, – добавил посол.

Как известно, по результатам финальной жеребьевки Евро-2012 соперниками Украины в группе D в финальной части чемпионата стали команды Швеции, Франции и Англии. Первую игру украинская сборная проведет 11 июня в Киеве против сборной Швеции, а две следующие - против команд Франции и Англии - в Донецке соответственно 15 и 19 июня.

Как сообщал УНИАН, донецкий губернатор Шишацкий считает, что в Донецке потенциально существует угроза теракта. В Управлении государственной охраны тоже заявляют, что в области участились случаи угроз о терактах. Именно этим там объяснили вчерашнюю проверку журналистов перед поездкой в Енакиево, где находился президент. Вчера также из-за угрозы взрыва эвакуировали донецкий вокзал.