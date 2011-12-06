Шахтер напоследок попытался оказать услугу Зениту

Завершились матчи последнего, 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА в группах E-H



Группа E



Челси - Валенсия 3:0



Генк - Байер 1:1



После шести туров: Челси - 11 очков, Байер - 10, Валенсия - 8, Генк - 3



Группа F



Олимпиакос - Арсенал 3:1



Боруссия - Марсель 2:3



После шести туров: Арсенал - 11 очков, Марсель - 10, Олимпиакос - 9, Боруссия - 4



Группа G



АПОЭЛ - Шахтер 0:2



Порту - Зенит 0:0



После шести туров: АПОЭЛ - 9 очков, Зенит - 9, Порту - 8, Шахтер - 5. По результатам встреч с Зенитом первое место в группе осталось за АПОЭЛем



Группа H



Барселона - БАТЭ 4:0



Виктория - Милан 2:2



После шести туров: Барселона - 16 очков, Милан - 9, Виктория - 5, БАТЭ - 2

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Завтра завершающие матчи в группах A-D

Группа A. Вильярреал (0) - Наполи (8), Манчестер Сити (7) - Бавария (13)

Группа B. Лилль (5) - Трабзонспор (6), Интер (10) - ЦСКА (5)

Группа C. Бенфика (9) - Оцелул (0), Базель (8) - МЮ (9)

Группа D. Аякс (8) - Реал Мадрид (15), Динамо Загреб (0) - Лион (5)