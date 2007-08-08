Результаты ответных матчей 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов

Во вторник состоялись ответные матчи 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов в четырех парах:

"Глазго Рейнджерс" (Шотландия) - "Зета" (Черногория) 1:0 (2:0 первый матч)

"Копенгаген" (Дания) - "Бейтар" (Израиль) 1:1 (1:0)

"Тампере Юнайтед" (Финляндия) - "Левски" (Болгария) 1:0 (1:0)

"Домжале" (Словения) - "Динамо" Загреб (Хорватия) - 1:3 (1:2)

Сегодня будут сыграны матчи еще в 10 парах. В том числе в Донецке на стадионе "Олимпийский" местный "Шахтер" сразится с армянским "Пюником". Как известно, первая встреча завершилась победой горняков со счетом 2:0.

Начало прямой трансляции на телеканале "Украина" в 20:00.