Кварцяный считает, что его могут убить

В судейском корпусе Украины процветает коррупция. Об этом на послематчевой пресс-конференции после игры с «Металлистом» заявил главный тренер «Волыни» Виталий Кварцяный.

«Я несколько лет назад говорил, когда мы были в высшей лиге: в судейском комитете те же люди, те же схемы, варианты, там кибернетика. Туда же еще добавили человека из страны, где есть околофутбольные игры, такие, которых нет в других европейских чемпионатах.

Мы побеждали в чемпионате Украины всех. Но постоянно побеждать мы не можем, нас постоянно давят.

Мы хотим Блохину давать игроков. Как мы можем их давать, когда нас шарашат в каждом матче. Мы пробили лишь два пенальти в 19 играх. У нас 8-10 исключений, 50% игр мы играем в меньшинстве.

Я знаю всех, кому дают, сколько, и за что. Инспекторам, делегатам, перепуганным боковым судьям. Все коррумпированы, от шнурков до носков», – цитирует Кварцяного ZIK.

Кроме того, Виталий Кварцяный считает, что его могут попробовать убить после его заявлений о коррупции в украинском футболе.

«В прошлом году президент черниговской «Десны» рассказал: кому давали, как и сколько. Но этот его материал «зажали». Его прижали, и он сдался. Я же им сказал: не трогайте меня, потому что в канун чемпионата Европы я расскажу все, будет такой позор, что сюда никто не захочет ехать.

Пусть нас еще зацепят дома с «Ильичевцем». Я еще ничего не сказал. Завтра это интервью прочитают в Федерации футбола забегают, а затем скажут: стоит что-то с Кварцяным делать. Может, надо его убить», – прибавил тренер.

По словам Кварцяного, он уже написал это все в письме, которое лежит у него в сейфе.

«Там написано, кому дают, какие клубы дают, сколько. Так что поздно меня убивать. Хотя, можно, но весь мир узнает, что делается в Украине», – подытожил кормчий «Волыни».