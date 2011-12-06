Украинская сборная по боксу победила американцев

Украинская сборная по боксу вчера на соревнованиях в Ивано-Франковске победила американцев со счетом 24:21.

Об этом сообщили УНИАН организаторы соревнований.

Международная встреча боксерских сборных Украины и США состоялась в манеже Ивано-Франковского колледжа физического воспитания. Прошло девять поединков: шесть мужских и три женских.

Участники сборной Украины Василий ЛОМАЧЕНКО, Александр УСИК, Денис БЕРИНЧУК не принимали участия в поединках, а были приглашены в Ивано-Франковск в качестве почетных гостей.

Как сообщал УНИАН, это была четвертая международная встреча, которую в Ивано-Франковске совместно организовывали Федерация бокса Украины и Федерация бокса Ивано-Франковской области. В 2009 году в областном центре выступала сборная Австралии, в 2010-ом – команда Марокко, а 27 августа этого года на Вечевой площади с украинцами боксировали французы.