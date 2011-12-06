ФИФА назвала трех лучших футболистов, футболисток и тренеров

"Золотой мяч" лучшему футболисту мира по итогам 2011 года получит аргентинец Лионель Месси, португалец Криштиану Роналду или испанец Хави. 5 декабря ФИФА сократила список претендентов на "Золотой мяч" с 23 до трех человек. Имя обладателя трофея станет известно 9 января 2012 года, сообщает официальный сайт ФИФА.

ФИФА назвала также имена трех претендентов на звание лучшего тренера года. В тройку вошли сэр Алекс Фергюсон из "Манчестер Юнайтед", испанец Хосеп Гвардиола из "Барселоны" и португалец Жозе Моуринью из "Реала".

На звание лучшей футболистки года претендуют бразильянка Марта, японка Хомаре Сава и американка Эбби Уомбах.

Вручение призов состоится 9 января на торжественной церемонии в Цюрихе.