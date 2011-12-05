В Дюссельдорфе назвали новую дату боя Кличко с Мормеком

Бой чемпиона WBA/WBO/IBF Владимира КЛИЧКО c Жаном-Марком МОРМЕКОМ может состояться 3 марта 2012 года.

Как сообщает Allboxing.ruсо ссылкой на Spox.com, об этом стало известно на состоявшейся сегодня в Дюссельдорфе пресс-конференции.

Купленные на 10 декабря 30 тысяч билетов будут действительны и 3 марта.

Ж-М.МОРМЕК выразил сожаление по поводу болезни В.КЛИЧКО и переноса боя.

Как сообщал УНИАН, КЛИЧКО-младший чувствовал себя плохо после перенесенной 4 декабря операции по удалению камней из почек и снова обратился в больницу.

Вечером того же дня он вместе со старшим братом Виталием должен был принять участие в программе немецкого телеканала RTL, однако на эфир пришел только КЛИЧКО-старший. Виталий объяснил отсутствие брата тем, что ему внезапно стало плохо. Владимир сразу поехал в клинику Дюссельдорфа к врачу, который оперировал его.

Сегодня, 5 декабря, официальный сайт братьев КЛИЧКО сообщил, что В.КЛИЧКО отменил свой бой против Ж.-М.МОРМЕКА 10 декабря в Дюссельдорфе.