Шевченко таки переходит в ”Челси”

Украинский форвард Андрей Шевченко окончательно договорился о переходе из итальянского "Милана" в лондонский "Челси". По информации испанского издания Sport, "Шева" подпишет 4-летний контракт и будет получать по 6 миллионов фунтов стерлингов в год (около 11 миллионов долларов). Это существенно больше его зарплаты в Италии.

Взамен "Милан" получит 40 миллионов евро и французского защитника Вильяма Галласа. Впрочем, есть вариант (на нем настаивает вице-президент итальянского клуба Адриано Галлиани), при котором вся трансферная стоимость Шевченко - 50 миллионов евро - будет выплачена "Милану" деньгами.

Официально о своем решении украинский нападающий должен объявить в четверг на специальной пресс-конференции в Милане, сообщает "Советский спорт".

Руководство "россонери" до последнего пыталось удержать своего лидера, но в итоге вынуждено было уступить настойчивости владельца "Челси" Романа Абрамовича. Российский бизнесмен и губернатор Чукотки не оставлял попыток приобрести Шевченко на протяжении нескольких лет - только в этом сезоне он несколько раз лично встречался с боссами "Милана" и с самим футболистом. Последний раунд переговоров с украинцем прошел на этой неделе в Киеве, где, судя по всему, и были обговорены последние детали его личного контракта.

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