Кличко отменил бой с Мормеком
13:22, 05 декабря 2011Спорт
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Здоровье не позволяет
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир КЛИЧКО отменил свой бой против Жан-Марка МОРМЕКА.
Об этом сообщает официальный сайт братьев КЛИЧКО.
Как сообщал УНИАН, КЛИЧКО-младший чувствовал себя плохо после перенесенной 4 декабря операции по удалению камней из почек и снова обратился в больницу.
Вечером того же дня В.КЛИЧКО вместе со старшим братом Виталием должен был принять участие в программе немецкого телеканала RTL, однако на эфир пришел только КЛИЧКО-старший. Виталий объяснил отсутствие брата тем, что ему внезапно стало плохо. Владимир сразу поехал в клинику Дюссельдорфа к врачу, который оперировал его.
Бой должен был состояться 10 декабря в немецком Дюссельдорфе.
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