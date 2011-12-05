Кличко отменил бой с Мормеком

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир КЛИЧКО отменил свой бой против Жан-Марка МОРМЕКА.

Об этом сообщает официальный сайт братьев КЛИЧКО.

Как сообщал УНИАН, КЛИЧКО-младший чувствовал себя плохо после перенесенной 4 декабря операции по удалению камней из почек и снова обратился в больницу.

Вечером того же дня В.КЛИЧКО вместе со старшим братом Виталием должен был принять участие в программе немецкого телеканала RTL, однако на эфир пришел только КЛИЧКО-старший. Виталий объяснил отсутствие брата тем, что ему внезапно стало плохо. Владимир сразу поехал в клинику Дюссельдорфа к врачу, который оперировал его.

Бой должен был состояться 10 декабря в немецком Дюссельдорфе.