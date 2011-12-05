Результаты 19-го тура Чемпионата Украины по футболу

Сегодня матчем в Киеве завершится 19-й тур Чемпионата Украины по футболу



19:30. Динамо (46) - Металлург (26)



Напомним, что ранее в туре сыграли



Шахтер - Арсенал 5:0 (Срна 13, Коста 30, Мхитарян 57, Богданов 69 авт., да Силва 76)



Заря - Оболонь 1:2 (Хомченовский 16 - Баранец 57, 65)



Таврия - Александрия 4:1 (Матюхин 25 авт, Гигиадзе 31 пен., Шиндер 76, Калиниченко 79 – Довгий 10)



Черноморец - Кривбасс 1:2 (Цыгырлаш 90 - Самодин 22, 63)



Ильичёвец – Днепр 3:2 (Фомин 8, Кожанов 29, Ярошенко 87 пен. - Ротань 58, Калинич 73). У Днепра - два удаления (Стринич 56, Ротань 88)



Ворскла - Карпаты 1:1 (Безус 37 - Батиста 56)



Металлист - Волынь 3:1 (Соса 83, Фининьо 85, Тайсон 90+4 - Павлов 6). У Волыни - два удаления (Шиков 48, Гобер 66)



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Матчи 20-го тура назначены на:



9 декабря



19:15 Оболонь (11) - Таврия (27)



10 декабря



13:30 Александрия (14) - Металлист (44)



16:00 Карпаты (16) - Динамо (46)



17:30 Днепр (30) - Черноморец (21)



19:30 Арсенал (27) - Ворскла (24)



11 декабря



13:30 Металлург (26) - Заря (12)



15:30 Волынь (19) - Ильичевец (20)



17:30 Кривбасс (31) - Шахтер (48)