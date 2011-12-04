В драматичном поединке Металлист одолел Волынь

Продолжается 19-й тур Чемпионата Украины по футболу.

Завершился последний на сегодня матч.

В драматичном поединке в Харькове «Металлист» обыграл «Волынь» со счетом 3:1.

Команда Луцка вдевятером противостояла подопечным Маркевича (красные карточки во втором тайме заработали Шиков и Гобер), но не смогла удержать желаемую победу. «Металлист» забил три гола за последние 10 минут игры.

«Металлист» – «Волынь» 3:1

Голы: Соса 83, Фининьо 85 Тайсон 94 - Павлов 6.