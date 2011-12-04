Умер экс-капитан бразильской сборной

В Бразилии скончался бывший капитан футбольной сборной страны Сократес. Ему было 57 лет.

Причиной смерти стал септический шок, сообщили врачи одной из клиник Сан-Паулу, куда спортсмен был доставлен в субботу в тяжелом состоянии, вызванном кишечной инфекцией.

Сократес Бразилейро Сампайо де Соуза Виейра де Оливейра был капитаном сборной Бразилии на чемпионатах мира по футболу в 1982-м и 1986-м годах. Он занимает 63-е место среди лучших игроков XX века (по версии журнала World Soccer), 77-е место лучших игроков в истории футбола (по версии журнала Placar).

Еще будучи профессиональным футболистом, он получил диплом врача в университете Сан-Паулу, а после окончания спортивной карьеры — степень доктора философии. В Бразилии он был также популярным колумнистом и телевизионным комментатором.