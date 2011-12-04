Украинская сборная по велотреку завоевала две медали Кубка мира

Украинская сборная по велоспорту на треке завоевала одну серебряную и одну бронзовую медали во время II этапа Кубка мира, который завершился в колумбийском Кале.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального Олимпийского комитета Украины, первую серебряную медаль к копилку сборной Украины положили Любовь ШУЛИКА и Елена ЦЬОСЬ в командном женском спринте. Наши девушки уступили лишь немкам, с которыми, кстати, делят 2-е место в зачете Кубка мира. Украинский дуэт преодолел дистанцию за 33,869 сек, немки же – за 33,143 сек, тройку призеров закрыли россиянки (33,207).

«Приятно отметить возвращение на мировой подиум бронзового призера пекинской Олимпиады Леси КАЛИТОВСКОЙ. В индивидуальной гонке преследования на 3000 м украинка заняла 3 место, показав время 3:35,983 сек. Чемпионкой в этой дисциплине стала Элисон ШАНС с Новой Зеландии (3:28,994), второй – Уэнди ХУВЕНАГЕЛЬ с Великобритании (3:33,698).

Президент НОК Украины Сергей БУБКА поздравил команду с удачным выступлением на этапе Кубка мира и пожелал не останавливаться на достигнутом и уверенно идти к своей цели.