Карпаты и Ворскла обменялись голами

В воскресенье, 4 декабря, в 19-м туре Украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла сыграла вничью с львовскими Карпатами.

Ворскла - Карпаты - 1:1

Голы: Безус (37) - Батиста (56)

Со стартовым свистком Ворскла завладела мячом, пытаясь расшатать оборону Карпат. Львовяне в свою очередь уповали на контратаки. Первый опасный момент возник аж на 27-й минуте - Величко парировал удар Кополовца с линии штрафной, Федецкий пытался добить мяч в сетку, но Селин успел помешать футболисту Карпат.

Ворскла ответила более чем достойно: на 37-й минуте Безус мастерски исполнил штрафной, заставив ошибиться опытного Тлумака.

На второй тайм вышел Батиста и фактически сразу же сравнял счет - бразилец замкнул подачу Лукаса с фланга. Однако забив гол, Карпаты прижались к своим воротам и едва за это не поплатились. Полтавчане постоянно атаковали и дважды могли провести второй мяч, но с ударами Безуса и Ребенка справился Тлумак.

Таким образом, Ворскла осталась на девятом месте (24 очка), Карпаты - 13-е (16 очков).

Напомним, в 19 туре также Шахтер разгромил Арсенал, в битве аутсайдеров Оболонь переиграла Зарю, Таврия взяла три очка в матче с Александрией, Кривбасс продолжил победную поступь, в этот раз жертвой команды Максимова стал Черноморец, а также Ильичевец в драматическом поединке одержал верх над Днепром.

Корреспондент