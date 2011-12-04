Днепр вдевятером проиграл Ильичевцу

Матчем в Мариуполе открылась воскресная программа матче 19-го тура украинской премьер-лиги.

Местный "Ильичёвец", выигрывая после первого тайма со счётом 2:0, добился победы над "Днепром" со счётом 3:2.

Отметим, что почти весь второй тайм днепропетровцы играли в меньшинстве. Красные карточки были показаны Стриничу на 55-й минуте и Ротаню на 88-й.

Украина. Премьер-лига

19-й тур

"Ильичёвец" (Мариуполь) – "Днепр" (Днепропетровск) – 3:2 (2:0).

Голы: Фомин 8, Кожанов 29, Ярошенко 87 пен. - Ротань 58, Калинич 73.

Gazeta.ua