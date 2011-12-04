Группа, в которой оказалась сборная Украины после жеребьевки Евро-2012 не является настолько тяжелой. Об этом в эфире телеканала «Футбол» сообщил главный тренер национальной сборной Украины Олег Блохин.

«Если у нас группа смерти, то мне нужно сразу застрелиться…Я бы не назвал ее группой смерти, хотя да, группа тяжелая», – сказал он.

Также главный тренер отметил, что команде намного будет легче, если Украина выиграет первый матч турнира против сборной Швеции.

Как сообщалось, согласно жеребьевке Евро-2012 Украина сыграет в групповом этапе со сборными Англии, Франции, Швеции.

ICTV