Блохин: Если у нас группа смерти, то мне нужно сразу застрелиться
03:13, 04 декабря 2011Спорт
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Не все так плохо...
Группа, в которой оказалась сборная Украины после жеребьевки Евро-2012 не является настолько тяжелой. Об этом в эфире телеканала «Футбол» сообщил главный тренер национальной сборной Украины Олег Блохин.
«Если у нас группа смерти, то мне нужно сразу застрелиться…Я бы не назвал ее группой смерти, хотя да, группа тяжелая», – сказал он.
Также главный тренер отметил, что команде намного будет легче, если Украина выиграет первый матч турнира против сборной Швеции.
Как сообщалось, согласно жеребьевке Евро-2012 Украина сыграет в групповом этапе со сборными Англии, Франции, Швеции.
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