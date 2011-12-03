Владимир Кличко попал в больницу

Владимир КЛИЧКО был доставлен в больницу Дюссельдорфа из-за болей в животе, сообщает сайт «Чемпион».

По словам менеджера чемпиона WBA/IBO/IBF/WBO в супертяжелом весе Бернда БЕНТЕ, у В.КЛИЧКО симптомы почечной колики.

В то же время, бой с французским претендентом Жаном-Марком МОРМЕКОМ, который должен состояться 10 декабря, отменять пока не будут.

"Бой еще не отменен. Владимир чувствует себя хорошо. Он пройдет обследование в субботу, но мы допускаем, что бой все-таки состоится", - сказал Б.БЕНТЕ.

Такие боли, обычно, вызывают камни в почках, их у КЛИЧКО-младшего никогда до этого не было, говорится в сообщении.