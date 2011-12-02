Блохин считает, что сборная Украины сможет достойно выступить на Евро-2012

Главный тренер Национальной сборной Украины по футболу Олег БЛОХИН считает, что команда сможет достойно выступить на Чемпионате Европы, который состоится в Украине и Польше летом следующего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, комментируя результаты жеребьевки финальной части Евро-2012, которая состоялась сегодня в Киеве.

По словам О.БЛОХИНА, изменить что-либо невозможно, на чемпионат попали 16 лучших команд Европы.

«Могло быть хуже, могло быть лучше. Группа вполне нормальная, можно играть», – сказал главный тренер украинской сборной, комментируя соперников украинцев по группе D (сборная Украины сыграет с командами Швеции, Франции и Англии).

По мнению О.БЛОХИНА, все 4 команды в группе могут претендовать на выход в четвертьфинал. «Если Англия и Франция посчитают, что они действительно выше нас по рейтингу, в классе, или еще в чем-то, то они глубоко ошибаются. Я думаю, и шведская сборная, и сборная Украины будут достойно выглядеть на Чемпионате Европы», – заявил О.БЛОХИН.

Он отметил, что результаты жеребьевки не внесут изменений в запланированный процесс подготовки украинской сборной к Чемпионату Европы. «Будем собирать информацию (о соперниках – УНИАН)», – сказал тренер.

Отвечая на вопрос, как он оценивает слабую поддержку болельщиков сборной на играх в Донецке, О.БЛОХИН заявил, что этот вопрос не к нему, а к болельщикам.

«Если придет 10 тысяч на наши игры, то, наверное, это будет неправильно, потому что мы отстаиваем честь страны», – считает О.БЛОХИН.

Как сообщал УНИАН, по результатам сегодняшней жеребьевки