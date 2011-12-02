Жеребьевку Евро-2012 смотрели в 150 странах мира

Жеребьевку финальной части Евро-2012 смотрели жители более 150 стран мира, церемония транслировалась в прямом эфире более 70 теле- и радиокомпаний.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента Украины.

«Событие, которое считается третьим по рейтингу УЕФА после финального и стартового матчей Чемпионата, транслировалось в прямом эфире более 70 теле- и радиокомпаний. Церемонию увидели в более 150 странах мира», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, президент Виктор ЯНУКОВИЧ в выступлении на церемонии выразил особую признательность польским партнерам и друзьям, с которыми Украина вместе готовилась к Евро-2012. Глава государства также поблагодарил всех, кто поддерживал Украину и Польшу в процессе подготовки к проведению первенства Европы.

Как сообщал УНИАН, жеребьевка Евро-2012 состоялась сегодня в Киеве.

По ее результатам, национальная сборная Украины сыграет в группе D вместе с командами Швеции, Франции и Англии.