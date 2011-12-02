Шахтер «вынес» Арсенал

Донецкий "Шахтер" сыграл последнюю игру на "Донбасс-Арене" в 2011 году. В матче 19-го тура чемпионата Украины "горняки" разгромили столичный "Арсенал" со счетом 5:0.

Команда Мирчи Луческу во втором подряд матче побеждает с одинаковым счетом. Неделю тому назад "Шахтер" разбил во Львове "Карпаты".

Как минимум до понедельника "горняки" оказались на вершине турнирной таблицы. Но после матча "Динамо" - "Металлург" представители Донецка могут опуститься на вторую ступеньку.

Премьер-лига. 19-й тур

Шахтер - Арсенал - 5:0

Голы: Срна 13, Коста 30, Мхитарян 57, Богданов 69 - авт, да Силва 76.

ТСН