Шахтер «вынес» Арсенал
19:29, 02 декабря 2011Спорт
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Последняя игра на Донбасс-Арене в 2011 году
Донецкий "Шахтер" сыграл последнюю игру на "Донбасс-Арене" в 2011 году. В матче 19-го тура чемпионата Украины "горняки" разгромили столичный "Арсенал" со счетом 5:0.
Команда Мирчи Луческу во втором подряд матче побеждает с одинаковым счетом. Неделю тому назад "Шахтер" разбил во Львове "Карпаты".
Как минимум до понедельника "горняки" оказались на вершине турнирной таблицы. Но после матча "Динамо" - "Металлург" представители Донецка могут опуститься на вторую ступеньку.
Премьер-лига. 19-й тур
Шахтер - Арсенал - 5:0
Голы: Срна 13, Коста 30, Мхитарян 57, Богданов 69 - авт, да Силва 76.
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