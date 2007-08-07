Рабинович требует переиграть матч Арсенала с Зарей

Киевский «Арсенал» намерен подать протест в соответствующие футбольные инстанции с требованием переиграть матч четвертого тура Чемпионата Украины «Заря» - «Арсенал» из-за грубейшего нарушения Регламента и правил Честной игры, сообщил президент клуба Вадим Рабинович.

«Дело в том, что в перерыве матча с «Зарей» главный тренер луганского клуба Александр Косевич зашел в судейскую комнату и целых 15 минут «беседовал» с арбитром Орестом Шмигельским. В это время вход в судейскую заблокировали охранники, а из комнаты слышалась непрерывная брань. У нас есть видео, которое это подтверждает. Сейчас главное даже не в том, повлияло ли вторжение Косевича в судейскую на действия арбитра после перерыва, хотя после этого сразу же был назначен пенальти в наши ворота, а сам факт грубого нарушения правил, ведь представителям клубов запрещено общаться с судьями, особенно во время матчей. Именно поэтому мы требуем переиграть этот поединок на нейтральном поле», - сказал Вадим Рабинович.

Напомним, что после первого тайма «Арсенал» вел в счете 1:0, а на 52-й минуте арбитр матча назначил пенальти в ворота киевского клуба. Окончательный счет в матче – 3:1 в пользу «Зари».

«Спорт Украины»