Украинские телеканалы распределили матчи Евро-2012 для трансляции

Телеканалы «Украина», «Футбол» и Первый национальный распределили матчи Евро-2012 для трансляции в эфире. Об этом 2 декабря во время пресс-конференции сообщил директор телеканала «Футбол» Александр Денисов.

Эксклюзивно «Украина» и Первый смогут показать в прямом эфире по 15 матчей. Телеканал «Футбол» покажет все матчи в пакетах платного телевидения (кабель и спутник).

Матчи чемпионата будут проходить в 19:00 и 21:45.

Финальный матч Евро-2012 покажут все три телеканала одновременно.

По словам заместителя генерального директора Национальной телекомпании Украины (Первый национальный) по вопросам Евро-2012 Михаила Метревели, телеканалы решили распределить матчи за линейками. Итак, матчи в 19:00, по словам Александра Денисова, в прямом эфире будет транслировать Первый канал, а в 21:45 - «Украина».

Соответственно, открытие и первый матч чемпионата выйдет на Первом национальном. А вот матчи сборной Украины в отборочной группе будут транслироваться на «Украине».

При этом договоренность между телеканалами, по словам Метревели, предусматривает, что в случае выхода сборной Украины в четвертьфинал право показывать этот матч будет иметь НТКУ, а вот если сборной повезет добраться полуфинала, тогда трансляцию получит «Украина».

Распределение матчей пока предварительное, поскольку 2 декабря должна состояться жеребьевка, где команды - участники чемпионата будут распределены по четырем группам.

Между тем интернет-права на трансляцию чемпионата 50 на 50 разделили телеканалы «Украина» и Первый национальный.

Напомним, осенью 2011 года ТРК «Украина» приобрела у Национальной телекомпании сублицензию на показ Евро-2012 для телеканалов «Украина» и «Футбол». А НТКУ еще в сентябре 2009 году подписала с УЕФА эксклюзивное соглашение о предоставлении прав на трансляцию Евро-2012 в Украине.

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