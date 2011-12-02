Сегодня в Киеве - финальная жеребьевка Евро-2012 (дополненная)

Жеребьевка команд, которые вышли в финальную стадию Чемпионата Европы по футболу 2012 года, начнется в 19.00 в Национальном дворце "Украина".

16 команд, которые прошли в финал чемпионата, будут распределены по четырем группам - от А до D. Уже известны четыре корзины. В первую попали хозяева турнира - сборные Украины и Польши. Поляки автоматически попадут в группу А как команда А1, а украинцы - в квартет D как команда D1.

В первую корзину также попали действующие чемпионы Европы и мира - испанцы, а также финалисты ЧМ-2010 голландцы. Обе сборные имеют наивысший рейтинг в таблице коэффициентов УЕФА, составленной по результатам стыковых матчей Евро-2012.

Остальные 12 команд распределены по трем другим корзинам в соответствии с той же таблицей коэффициентов.

Корзина 1: Украина, Польша, Испания, Нидерланды.

Корзина 2: Германия, Италия, Англия, Россия.

Корзина 3: Хорватия, Греция, Португалия, Швеция.

Корзина 4: Дания, Франция, Чехия, Ирландия.

Жеребьевка начнется с первой корзины, чтобы определить первые номера в группах В и С. Затем из четвертой корзины последовательно будут выниматься команды для каждого из квартетов - от А до D. В конце эта процедура повторится для третьей и второй корзин.

Позиция каждой команды в группе (2, 3 или 4) также будет определена во время жеребьевки.

Жеребьевку проведет генеральный секретарь УЕФА Джанни ИНФАНТИНО.

Сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в церемонии финальной жеребьевки группового этапа финальной части Чемпионата УЕФА Евро-2012.

Вести мероприятие будут польский комментатор и спортивный обозреватель телеканала TVP Петр СОБЧИНСКИЙ, а также украинская телеведущая Ольга ФРЕЙМУТ.

В программе шоу запланированы три выступления: Украинского национального ансамбля народного танца имени Павла Вирского, украинской певицы ДЖАМАЛЫ, а также международной звезды, имя которой пока держится в тайне.

Придерживаясь официального девиза турнира "Творим историю вместе", УЕФА пригласила для участия в шоу легендарных игроков, которые принимали участие во всех предыдущих розыгрышах чемпионата. Также во время церемонии будет презентован официальный мяч Евро-2012.

Жеребьевку будут транслировать в прямом эфире более 70 теле- и радиокомпаний, церемонию увидят в более чем 150 странах мира.

Как только станет известен окончательный календарь турнира, болельщики сборных, которые пробились в финальную стадию Евро-2012, смогут подать заявку на билеты на сайте UEFA.com