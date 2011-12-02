Результаты матчей Лиги Европы

Завершились матчи 5-го тура группового раунда Лиги Европы



Группа A



Тоттенхэм - ПАОК 1:2



Рубин - Шэмрок Роверс 4:1



После пяти игр: ПАОК - 11 очков, Рубин - 10, Тоттенхэм - 7, Шэмрок Роверс - 0



Следующие игры 15 декабря: ПАОК - Рубин, Шэмрок Роверс - Тоттенхэм



Группа B



Стандард - Ганновер 2:0



Ворскла - Копенгаген 1:1



После пяти игр: Стандард - 11 очков, Ганновер - 8, Копенгаген - 5, Ворскла - 2



Следующие игры 15 декабря: Копенгаген - Стандард, Ганновер - Ворскла



Группа C



Рапид - Хапоэль 1:3



Легия - ПСВ 0:3



После пяти игр: ПСВ - 13 очков, Легия - 9, Хапоэль - 4, Рапид - 3



Следующие игры 15 декабря: ПСВ - Рапид, Хапоэль - Легия



Группа D



Васлуй - Лацио 0:0



Спортинг - Цюрих 2:0



После пяти игр: Спортинг - 12 очков, Васлуй - 6, Лацио - 6, Цюрих - 2



Следующие игры 14 декабря: Лацио - Спортинг, Цюрих - Васлуй



Группа E



Сток Сити - Динамо 1:1



Маккаби - Бешикташ 2:3



После пяти игр: Сток Сити - 11 очков, Бешикташ - 9, Динамо - 6, Маккаби - 1



Следующие игры 14 декабря: Бешикташ - Сток Сити, Динамо - Маккаби



Группа F



Зальцбург - ПСЖ 2:0



Атлетик - Слован 2:1



После пяти игр: Атлетик - 13 очков, ПСЖ - 7, Зальцбург - 7, Слован - 1



Следующие игры 14 декабря: ПСЖ - Атлетик, Слован - Зальцбур



Группа G



Металлист - Аустрия 4:1



Мальме - АЗ 0:0



После пяти игр: Металлист - 13 очков, АЗ - 7, Аустрия - 6, Мальме - 1



Следующие игры 15 декабря: АЗ - Металлист, Аустрия - Мальме



Группа H



Марибор - Брюгге 3:4



Брага - Бирмингем 1:0



После пяти игр: Брюгге - 10 очков, Брага - 10, Бирмингем - 7, Марибор - 1



Следующие игры 15 декабря: Брюгге - Брага, Бирмингем - Марибор



Группа I



Ренн - Удинезе 0:0



Селтик - Атлетико 0:1



После пяти игр: Атлетико - 10 очков, Удинезе - 8, Селтик - 5, Ренн - 3



Следующие игры 15 декабря: Удинезе - Селтик, Атлетико - Ренн



Группа J



Шальке - Стяуа 2:1



АЕК - Маккаби Хайфа 2:1



После пяти игр: Шальке - 11 очков, Маккаби - 6, Стяуа - 5, АЕК - 5



Следующие игры 14 декабря: Маккаби - Шальке, Стяуа - АЕК,



Группа K



Твенте - Фулхэм 1:0



Оденсе - Висла 1:2



После пяти игр: Твенте - 13 очков, Фулхэм - 7, Висла - 6, Оденсе - 3



Следующие игры 14 декабря: Висла - Твенте, Фулхэм - Оденсе



Группа L



Локомотив - Штурм 3:1



АЕК - Андерлехт 1:2



После пяти игр: Андерлехт - 15 очков, Локомотив - 12, Штурм - 3, АЕК - 0



Следующие игры 14 декабря: Андерлехт - Локомотив, Штурм - АЕК