Результаты матчей Лиги Европы
Завершился 5-й тур
Завершились матчи 5-го тура группового раунда Лиги Европы
Группа A
Тоттенхэм - ПАОК 1:2
Рубин - Шэмрок Роверс 4:1
После пяти игр: ПАОК - 11 очков, Рубин - 10, Тоттенхэм - 7, Шэмрок Роверс - 0
Следующие игры 15 декабря: ПАОК - Рубин, Шэмрок Роверс - Тоттенхэм
Группа B
Стандард - Ганновер 2:0
Ворскла - Копенгаген 1:1
После пяти игр: Стандард - 11 очков, Ганновер - 8, Копенгаген - 5, Ворскла - 2
Следующие игры 15 декабря: Копенгаген - Стандард, Ганновер - Ворскла
Группа C
Рапид - Хапоэль 1:3
Легия - ПСВ 0:3
После пяти игр: ПСВ - 13 очков, Легия - 9, Хапоэль - 4, Рапид - 3
Следующие игры 15 декабря: ПСВ - Рапид, Хапоэль - Легия
Группа D
Васлуй - Лацио 0:0
Спортинг - Цюрих 2:0
После пяти игр: Спортинг - 12 очков, Васлуй - 6, Лацио - 6, Цюрих - 2
Следующие игры 14 декабря: Лацио - Спортинг, Цюрих - Васлуй
Группа E
Сток Сити - Динамо 1:1
Маккаби - Бешикташ 2:3
После пяти игр: Сток Сити - 11 очков, Бешикташ - 9, Динамо - 6, Маккаби - 1
Следующие игры 14 декабря: Бешикташ - Сток Сити, Динамо - Маккаби
Группа F
Зальцбург - ПСЖ 2:0
Атлетик - Слован 2:1
После пяти игр: Атлетик - 13 очков, ПСЖ - 7, Зальцбург - 7, Слован - 1
Следующие игры 14 декабря: ПСЖ - Атлетик, Слован - Зальцбур
Группа G
Металлист - Аустрия 4:1
Мальме - АЗ 0:0
После пяти игр: Металлист - 13 очков, АЗ - 7, Аустрия - 6, Мальме - 1
Следующие игры 15 декабря: АЗ - Металлист, Аустрия - Мальме
Группа H
Марибор - Брюгге 3:4
Брага - Бирмингем 1:0
После пяти игр: Брюгге - 10 очков, Брага - 10, Бирмингем - 7, Марибор - 1
Следующие игры 15 декабря: Брюгге - Брага, Бирмингем - Марибор
Группа I
Ренн - Удинезе 0:0
Селтик - Атлетико 0:1
После пяти игр: Атлетико - 10 очков, Удинезе - 8, Селтик - 5, Ренн - 3
Следующие игры 15 декабря: Удинезе - Селтик, Атлетико - Ренн
Группа J
Шальке - Стяуа 2:1
АЕК - Маккаби Хайфа 2:1
После пяти игр: Шальке - 11 очков, Маккаби - 6, Стяуа - 5, АЕК - 5
Следующие игры 14 декабря: Маккаби - Шальке, Стяуа - АЕК,
Группа K
Твенте - Фулхэм 1:0
Оденсе - Висла 1:2
После пяти игр: Твенте - 13 очков, Фулхэм - 7, Висла - 6, Оденсе - 3
Следующие игры 14 декабря: Висла - Твенте, Фулхэм - Оденсе
Группа L
Локомотив - Штурм 3:1
АЕК - Андерлехт 1:2
После пяти игр: Андерлехт - 15 очков, Локомотив - 12, Штурм - 3, АЕК - 0
Следующие игры 14 декабря: Андерлехт - Локомотив, Штурм - АЕК