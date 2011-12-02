Результаты матчей Лиги Европы

06:01, 02 декабря 2011
Спорт
2180

Завершился 5-й тур

Завершились матчи 5-го тура группового раунда Лиги Европы
 
Группа A
 
Тоттенхэм - ПАОК 1:2
 
Рубин - Шэмрок Роверс 4:1 
 
После пяти игр: ПАОК - 11 очков, Рубин - 10, Тоттенхэм - 7, Шэмрок Роверс - 0

Следующие игры 15 декабря: ПАОК - Рубин, Шэмрок Роверс - Тоттенхэм
 
Группа B
 
Стандард - Ганновер 2:0
 
Ворскла - Копенгаген 1:1
 
После пяти игр: Стандард - 11 очков, Ганновер - 8, Копенгаген - 5, Ворскла - 2

Следующие игры 15 декабря: Копенгаген - Стандард, Ганновер - Ворскла
 
Группа C
 
Рапид - Хапоэль 1:3
 
Легия - ПСВ 0:3
 
После пяти игр: ПСВ - 13 очков, Легия - 9, Хапоэль - 4, Рапид - 3

Следующие игры 15 декабря: ПСВ - Рапид, Хапоэль - Легия

Группа D
 
Васлуй - Лацио 0:0

Спортинг - Цюрих 2:0

После пяти игр: Спортинг - 12 очков, Васлуй - 6, Лацио - 6, Цюрих - 2

Следующие игры 14 декабря: Лацио - Спортинг,  Цюрих - Васлуй
 
Группа E
 
Сток Сити - Динамо 1:1

Маккаби - Бешикташ 2:3

После пяти игр: Сток Сити - 11 очков, Бешикташ - 9, Динамо - 6, Маккаби - 1

Следующие игры 14 декабря: Бешикташ - Сток Сити, Динамо - Маккаби
 
Группа F
 
Зальцбург - ПСЖ 2:0

Атлетик - Слован 2:1

После пяти игр: Атлетик - 13 очков, ПСЖ - 7, Зальцбург - 7, Слован - 1

Следующие игры 14 декабря: ПСЖ - Атлетик, Слован - Зальцбур
 
Группа G
 
Металлист - Аустрия 4:1
 
Мальме - АЗ 0:0
 
После пяти игр: Металлист - 13 очков, АЗ - 7, Аустрия - 6, Мальме - 1

Следующие игры 15 декабря: АЗ - Металлист, Аустрия - Мальме
 
Группа H
 
Марибор - Брюгге 3:4
 
Брага - Бирмингем 1:0
 
После пяти игр: Брюгге - 10 очков, Брага - 10, Бирмингем - 7, Марибор - 1

Следующие игры 15 декабря: Брюгге - Брага, Бирмингем - Марибор
 
Группа I
 
Ренн - Удинезе 0:0
 
Селтик - Атлетико 0:1
 
После пяти игр: Атлетико - 10 очков, Удинезе - 8, Селтик - 5, Ренн - 3

Следующие игры 15 декабря: Удинезе - Селтик, Атлетико - Ренн
 
Группа J
 
Шальке - Стяуа 2:1

АЕК - Маккаби Хайфа 2:1

После пяти игр: Шальке - 11 очков, Маккаби - 6, Стяуа - 5, АЕК - 5

Следующие игры 14 декабря: Маккаби - Шальке, Стяуа - АЕК,
 
Группа K
 
Твенте - Фулхэм 1:0

Оденсе - Висла 1:2

После пяти игр: Твенте - 13 очков, Фулхэм - 7, Висла - 6, Оденсе - 3

Следующие игры 14 декабря: Висла - Твенте, Фулхэм - Оденсе
 
Группа L
 
Локомотив - Штурм 3:1

АЕК - Андерлехт 1:2

После пяти игр: Андерлехт - 15 очков, Локомотив - 12, Штурм - 3, АЕК - 0

Следующие игры 14 декабря: Андерлехт - Локомотив, Штурм - АЕК

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter