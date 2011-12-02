Блохин, Маркевич и Кварцяный получили ордена

Указ Януковича

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ по случаю 20-летия Всеукраинской спортивной общественной организации «Федерация футбола Украины» постановил отметить государственными наградами свыше 40 тренеров, спортсменов и общественных деятелей. Соответствующий указ размещен на официальном сайте Президента. В частности, орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ степени награжден президент Федерации футбола Украины в 1996-2000 годах Валерий ПУСТОВОЙТЕНКО, орденом «За заслуги» І степени – главный тренер национальной сборной команды Украины по футболу Олег БЛОХИН и первый заместитель председателя комитета национальных сборных команд Федерации футбола Украины Йожеф САБО.

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