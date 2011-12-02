В Москве футбольные фанаты избили австрийских болельщиков
01:43, 02 декабря 2011Спорт
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Надо же победу как-то отметить
В Москве футбольные фанаты напали на приехавших из Австрии болельщиков клуба "Штурм", сообщает Радио Свобода.
Нападавших было около пятидесяти человек, австрийцев – десять. В драке трое фанатов австрийского клуба получили ранения, их доставили в больницу.
Российские фанаты пытались преследовать иностранцев, но их остановили сотрудники гостиницы "Бородино", рядом с которой произошел инцидент, и полиция. Два человека задержаны, остальным удалось скрыться.
Матч между московским "Локомотивом" и командой "Штурм" из города Грац состоялся в Москве в четверг. "Локомотив" победил со счетом 3:1.
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