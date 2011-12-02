Динамо не удержало победу, а Бешикташ ее вырвал

Результаты матчей Лиги Европы

Завершились матчи 5-го тура группового раунда Лиги Европы в группах D-F



Группа D



Васлуй - Лацио 0:0



Спортинг - Цюрих 2:0



После пяти игр: Спортинг - 12 очков, Васлуй - 6, Лацио - 6, Цюрих - 2 Следующие игры 14 декабря: Лацио - Спортинг, Цюрих - Васлуй



Группа E



Сток Сити - Динамо 1:1



Маккаби - Бешикташ 2:3



После пяти игр: Сток Сити - 11 очков, Бешикташ - 9, Динамо - 6, Маккаби - 1 Следующие игры 14 декабря: Бешикташ - Сток Сити, Динамо - Маккаби



Группа F



Зальцбург - ПСЖ 2:0



Атлетик - Слован 2:1



После пяти игр: Атлетик - 13 очков, ПСЖ - 7, Зальцбург - 7, Слован - 1 Следующие игры 14 декабря: ПСЖ - Атлетик, Слован - Зальцбург

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