Динамо не удержало победу, а Бешикташ ее вырвал

00:01, 02 декабря 2011
Спорт
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Результаты матчей Лиги Европы

Завершились матчи 5-го тура группового раунда Лиги Европы в группах D-F
 
Группа D
 
Васлуй - Лацио 0:0

Спортинг - Цюрих 2:0

После пяти игр: Спортинг - 12 очков, Васлуй - 6, Лацио - 6, Цюрих - 2

Следующие игры 14 декабря: Лацио - Спортинг,  Цюрих - Васлуй
 
Группа E
 
Сток Сити - Динамо 1:1

Маккаби - Бешикташ 2:3

После пяти игр: Сток Сити - 11 очков, Бешикташ - 9, Динамо - 6, Маккаби - 1

Следующие игры 14 декабря: Бешикташ - Сток Сити, Динамо - Маккаби
 
Группа F
 
Зальцбург - ПСЖ 2:0

Атлетик - Слован 2:1

После пяти игр: Атлетик - 13 очков, ПСЖ - 7, Зальцбург - 7, Слован - 1

Следующие игры 14 декабря: ПСЖ - Атлетик, Слован - Зальцбург

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