Динамо не удержало победу, а Бешикташ ее вырвал
00:01, 02 декабря 2011Спорт
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Результаты матчей Лиги Европы
Завершились матчи 5-го тура группового раунда Лиги Европы в группах D-F
Группа D
Васлуй - Лацио 0:0
Спортинг - Цюрих 2:0
После пяти игр: Спортинг - 12 очков, Васлуй - 6, Лацио - 6, Цюрих - 2
Следующие игры 14 декабря: Лацио - Спортинг, Цюрих - Васлуй
Группа E
Сток Сити - Динамо 1:1
Маккаби - Бешикташ 2:3
После пяти игр: Сток Сити - 11 очков, Бешикташ - 9, Динамо - 6, Маккаби - 1
Следующие игры 14 декабря: Бешикташ - Сток Сити, Динамо - Маккаби
Группа F
Зальцбург - ПСЖ 2:0
Атлетик - Слован 2:1
После пяти игр: Атлетик - 13 очков, ПСЖ - 7, Зальцбург - 7, Слован - 1
Следующие игры 14 декабря: ПСЖ - Атлетик, Слован - Зальцбург
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