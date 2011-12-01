Результаты матчей Лиги Европы (группы J-L)

В двух группах обострилась борьба

Завершились матчи 5-го тура группового раунда Лиги Европы в группах J-L Группа J



Шальке - Стяуа 2:1



АЕК - Маккаби Хайфа 2:1



После пяти игр: Шальке - 11 очков, Маккаби - 6, Стяуа - 5, АЕК - 5



Группа K



Твенте - Фулхэм 1:0



Оденсе - Висла 1:2



После пяти игр: Твенте - 13 очков, Фулхэм - 7, Висла - 6, Оденсе - 3



Группа L



Локомотив - Штурм 3:1



АЕК - Андерлехт 1:2



После пяти игр: Андерлехт - 15 очков, Локомотив - 12, Штурм - 3, АЕК - 0

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