Результаты матчей Лиги Европы (группы J-L)

21:58, 01 декабря 2011
Спорт
1489

В двух группах обострилась борьба

Завершились матчи 5-го тура группового раунда Лиги Европы в группах J-L

Группа J
 
Шальке - Стяуа 2:1

АЕК - Маккаби Хайфа 2:1

После пяти игр: Шальке - 11 очков, Маккаби - 6, Стяуа - 5, АЕК - 5
 
Группа K
 
Твенте - Фулхэм 1:0

Оденсе - Висла 1:2

После пяти игр: Твенте - 13 очков, Фулхэм - 7, Висла - 6, Оденсе - 3
 
Группа L
 
Локомотив - Штурм 3:1

АЕК - Андерлехт 1:2

После пяти игр: Андерлехт - 15 очков, Локомотив - 12, Штурм - 3, АЕК - 0

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter