Результаты матчей Лиги Европы (группы J-L)
21:58, 01 декабря 2011Спорт
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В двух группах обострилась борьба
Завершились матчи 5-го тура группового раунда Лиги Европы в группах J-L
Группа J
Шальке - Стяуа 2:1
АЕК - Маккаби Хайфа 2:1
После пяти игр: Шальке - 11 очков, Маккаби - 6, Стяуа - 5, АЕК - 5
Группа K
Твенте - Фулхэм 1:0
Оденсе - Висла 1:2
После пяти игр: Твенте - 13 очков, Фулхэм - 7, Висла - 6, Оденсе - 3
Группа L
Локомотив - Штурм 3:1
АЕК - Андерлехт 1:2
После пяти игр: Андерлехт - 15 очков, Локомотив - 12, Штурм - 3, АЕК - 0
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