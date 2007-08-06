Правительство создало департамент по вопросам подготовки к «Евро–2012»

В структуре Секретариата Кабинета министров Украины создан департамент по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как сообщается на сайте правительства, соответствующее постановление за № 3979 принято на заседании Кабмина.

Как сообщал УНИАН, ранее планировалось создать правительственный комитет по координации подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.