Правительство создало департамент по вопросам подготовки к «Евро–2012»
22:50, 06 августа 2007Спорт
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Постановление принято на заседании Кабмина
В структуре Секретариата Кабинета министров Украины создан департамент по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.
Как сообщается на сайте правительства, соответствующее постановление за № 3979 принято на заседании Кабмина.
Как сообщал УНИАН, ранее планировалось создать правительственный комитет по координации подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.
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