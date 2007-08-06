Самая сильная нация планеты - определилась

Украинская команда стронгменов в четвертый раз получила звание «Самая сильная нация планеты 2007» на 7-м командном чемпионате мира.

Как передает корреспондент УНИАН, финал чемпионата состоялся сегодня на горнолыжном курорте Буковель. В финал вышли четыре команды – США, Литва, Россия и Украина.

Стронгсмены состязались в семи видах многоборья. Украина выиграла по сумме набранных баллов. Второе место заняла команда США, третье – Россия, четвертое – Литва.

На старте соревнований принимали участие 8 самых сильных команд мира – России, Литвы, Польши, Германии, Финляндии, Великобритании, США и Украины.

В каждую команду входило по четыре атлета. Среди стронгменов самым известным является украинец Василий ВИРАСТЮК, литовец Жадрунас САВИЦКАС, россиянин Михаил КОКЛЯЕВ – первая тройка последнего чемпионата мира. В состав украинской команды входят: В.ВИРАСТЮК (капитан), Кирилл ЧУПРИНИН, Виктор ЮРЧЕНКО, Александр ПЕКАНОВ и Владимир МУРАВЛЕВ.

Команды соревновались в таких видах: поднятие колоды, поднятие 92-килограммовой гантели одной рукой, держание в руках “колонн Геркулеса”, перебрасывание 200-килограммовых шаров, перетягивание автомобиля весом 32 тонны, приседание с грузом 360 кг и эстафета атлетов с грузом 360 кг.

В первом упражнении (поднятие бревна) мировой рекорд установила команда Литвы, три атлета которой подняли колоду весом 490 кг.

В 2003 году на Карибских островах команда Украины на чемпионате мира установила мировой рекорд в этом виде соревнований, который тогда составлял 435 кг.