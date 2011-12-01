Результаты матчей 5-го тура группового раунда Лиги Европы (группы A-D и G-I)

Первый игровой день

Завершились матчи 5-го тура группового раунда Лиги Европы в группах A-D и G-I



Группа A



Тоттенхэм - ПАОК 1:2



Рубин - Шэмрок Роверс 4:1



После пяти игр: ПАОК - 11 очков, Рубин - 10, Тоттенхэм - 7, Шэмрок Роверс - 0



Группа B



Стандард - Ганновер 2:0



Ворскла - Копенгаген 1:1



После пяти игр: Стандард - 11 очков, Ганновер - 8, Копенгаген - 5, Ворскла - 2



Группа C



Рапид - Хапоэль 1:3



Легия - ПСВ 0:3



После пяти игр: ПСВ - 13 очков, Легия - 9, Хапоэль - 4, Рапид - 3 Группа G Металлист - Аустрия 4:1 Мальме - АЗ 0:0 После пяти игр: Металлист - 13 очков, АЗ - 7, Аустрия - 6, Мальме - 1 Группа H Марибор - Брюгге 3:4 Брага - Бирмингем 1:0 После пяти игр: Брюгге - 10 очков, Брага - 10, Бирмингем - 7, Марибор - 1 Группа I Ренн - Удинезе 0:0 Селтик - Атлетико 0:1 После пяти игр: Атлетико - 10 очков, Удинезе - 8, Селтик - 5, Ренн - 3 *** Сегодня играют Группа D.Васлуй (5) - Лацио (5), Спортинг (9) - Цюрих (2) Группа E. Сток Сити (10) - Динамо (5), Маккаби Т-А (1) - Бешикташ (6) Группа F. Зальцбург (4) - ПСЖ (7), Атлетик (10) - Слован (1) Группа J. Шальке (8) - Стяуа (5), АЕК (2) - Маккаби Хайфа (6) Группа K. Твенте (10) - Фулхэм (7), Оденсе (3) - Висла (3) Группа L. Локомотив (9) - Штурм (3), АЕК (0) - Андерлехт (12)

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