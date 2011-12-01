Результаты матчей 5-го тура группового раунда Лиги Европы (группы A-D и G-I)
Первый игровой день
Завершились матчи 5-го тура группового раунда Лиги Европы в группах A-D и G-I
Группа A
Тоттенхэм - ПАОК 1:2
Рубин - Шэмрок Роверс 4:1
После пяти игр: ПАОК - 11 очков, Рубин - 10, Тоттенхэм - 7, Шэмрок Роверс - 0
Группа B
Стандард - Ганновер 2:0
Ворскла - Копенгаген 1:1
После пяти игр: Стандард - 11 очков, Ганновер - 8, Копенгаген - 5, Ворскла - 2
Группа C
Рапид - Хапоэль 1:3
Легия - ПСВ 0:3
После пяти игр: ПСВ - 13 очков, Легия - 9, Хапоэль - 4, Рапид - 3
Группа G
Металлист - Аустрия 4:1
Мальме - АЗ 0:0
После пяти игр: Металлист - 13 очков, АЗ - 7, Аустрия - 6, Мальме - 1
Группа H
Марибор - Брюгге 3:4
Брага - Бирмингем 1:0
После пяти игр: Брюгге - 10 очков, Брага - 10, Бирмингем - 7, Марибор - 1
Группа I
Ренн - Удинезе 0:0
Селтик - Атлетико 0:1
После пяти игр: Атлетико - 10 очков, Удинезе - 8, Селтик - 5, Ренн - 3
***
Сегодня играют
Группа D.Васлуй (5) - Лацио (5), Спортинг (9) - Цюрих (2)
Группа E. Сток Сити (10) - Динамо (5), Маккаби Т-А (1) - Бешикташ (6)
Группа F. Зальцбург (4) - ПСЖ (7), Атлетик (10) - Слован (1)
Группа J. Шальке (8) - Стяуа (5), АЕК (2) - Маккаби Хайфа (6)
Группа K. Твенте (10) - Фулхэм (7), Оденсе (3) - Висла (3)
Группа L. Локомотив (9) - Штурм (3), АЕК (0) - Андерлехт (12)