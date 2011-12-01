Результаты матчей 5-го тура группового раунда Лиги Европы (группы A-D и G-I)

06:18, 01 декабря 2011
Спорт
2400

Первый игровой день

Завершились матчи 5-го тура группового раунда Лиги Европы в группах A-D и G-I
 
Группа A
 
Тоттенхэм - ПАОК 1:2

Рубин - Шэмрок Роверс 4:1 
 
После пяти игр: ПАОК - 11 очков, Рубин - 10, Тоттенхэм - 7, Шэмрок Роверс - 0

Группа B

Стандард - Ганновер 2:0

Ворскла - Копенгаген 1:1

После пяти игр: Стандард - 11 очков, Ганновер - 8, Копенгаген - 5, Ворскла - 2
 
Группа C
 
Рапид - Хапоэль 1:3

Легия - ПСВ 0:3

После пяти игр: ПСВ - 13 очков, Легия - 9, Хапоэль - 4, Рапид - 3

Группа G

Металлист - Аустрия 4:1

Мальме - АЗ 0:0

После пяти игр: Металлист - 13 очков, АЗ - 7, Аустрия - 6, Мальме - 1

Группа H

Марибор - Брюгге 3:4

Брага - Бирмингем 1:0

После пяти игр: Брюгге - 10 очков, Брага - 10, Бирмингем - 7, Марибор - 1

Группа I

Ренн - Удинезе 0:0

Селтик - Атлетико 0:1

После пяти игр: Атлетико - 10 очков, Удинезе - 8, Селтик - 5, Ренн - 3

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Сегодня играют

Группа D.Васлуй (5) - Лацио (5), Спортинг (9) - Цюрих (2)

Группа E. Сток Сити (10) - Динамо (5), Маккаби Т-А (1) - Бешикташ (6)

Группа F. Зальцбург (4) - ПСЖ (7), Атлетик (10) - Слован (1)

Группа J. Шальке (8) - Стяуа (5), АЕК (2) - Маккаби Хайфа (6)

Группа K. Твенте (10) - Фулхэм (7), Оденсе (3) - Висла (3)

Группа L. Локомотив (9) - Штурм (3), АЕК (0) - Андерлехт (12)

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