Ворскла добыла еще одно очко

Результаты матчей Лиги Европы

Завершились матчи 5-го тура группового раунда Лиги Европы в группах A-D



Группа A



Тоттенхэм - ПАОК 1:2



Рубин - Шэмрок Роверс 4:1



После пяти игр: ПАОК - 11 очков, Рубин - 10, Тоттенхэм - 7, Шэмрок Роверс - 0



Группа B



Стандард - Ганновер 2:0



Ворскла - Копенгаген 1:1



После пяти игр: Стандард - 11 очков, Ганновер - 8, Копенгаген - 5, Ворскла - 2



Группа C



Рапид - Хапоэль 1:3



Легия - ПСВ 0:3



После пяти игр: ПСВ - 13 очков, Легия - 9, Хапоэль - 4, Рапид - 3

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