Ворскла добыла еще одно очко
00:02, 01 декабря 2011Спорт
1183
Результаты матчей Лиги Европы
Завершились матчи 5-го тура группового раунда Лиги Европы в группах A-D
Группа A
Тоттенхэм - ПАОК 1:2
Рубин - Шэмрок Роверс 4:1
После пяти игр: ПАОК - 11 очков, Рубин - 10, Тоттенхэм - 7, Шэмрок Роверс - 0
Группа B
Стандард - Ганновер 2:0
Ворскла - Копенгаген 1:1
После пяти игр: Стандард - 11 очков, Ганновер - 8, Копенгаген - 5, Ворскла - 2
Группа C
Рапид - Хапоэль 1:3
Легия - ПСВ 0:3
После пяти игр: ПСВ - 13 очков, Легия - 9, Хапоэль - 4, Рапид - 3
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter