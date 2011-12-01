Ворскла добыла еще одно очко

00:02, 01 декабря 2011
Спорт
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Результаты матчей Лиги Европы

Завершились матчи 5-го тура группового раунда Лиги Европы в группах A-D
 
Группа A
 
Тоттенхэм - ПАОК 1:2

Рубин - Шэмрок Роверс 4:1 
 
После пяти игр: ПАОК - 11 очков, Рубин - 10, Тоттенхэм - 7, Шэмрок Роверс - 0

Группа B

Стандард - Ганновер 2:0

Ворскла - Копенгаген 1:1

После пяти игр: Стандард - 11 очков, Ганновер - 8, Копенгаген - 5, Ворскла - 2
 
Группа C
 
Рапид - Хапоэль 1:3

Легия - ПСВ 0:3

После пяти игр: ПСВ - 13 очков, Легия - 9, Хапоэль - 4, Рапид - 3

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