Суркис поговорил с Демьяненко

В 12.00 состоялась встреча президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса с главным тренером и научной группой клуба. После непродолжительного разговора было решено, что Демьяненко продолжит работу с командой.

Как сообщает Football.uaссылаясь на свои источники никакого увольнения, по крайней мере, сегодня не будет.

Ранее некоторые интернет-СМИ распространили информацию, что сегодня в 13.00 будет свергнут с поста наставника "Динамо" Анатолий Демьяненко, а его заменит один из нынешних ассистентов Олег Лужный.

Напомним, что нынче "Динамо" занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата Украины, а через десять дней стартует в квалификационном раунде Лиге чемпионов.