Воронин и Ливерпуль не смогли взять роттердамский трофей

"Ливерпулю" для победы в роттердамском турнире надо было обыграть "Фейенорд". Но "Красные" с трудом спаслись от поражения, когда на 89-й минуте Пепе Рейна отразил пенальти в исполнении Буйса.

Андрей Воронин вышел в старте, был активен и упустил хороший момент на 61-й минуте.

"Порту" переиграл китайский клуб и победил в соревновании благодаря разнице мячей. Напомним, что в первом туре англичане выиграли у азиатов 2:0, а португальцы раскатали нулевку с хозяевами.

Фейенорд - Ливерпуль 1:1

Голы: Дренте, 45 - Джеррард, 72

Фейенорд: Экрами, де Клер, Байа, Люциус, Сахин (Буйс, 46), де Гусман (Хофс, 79), Ван Бронкхорст, Слори (Брюинс, 46), Дренте, Макаай

Ливерпуль: Рейна, Риизе, Аггер, Каррагер, Арбелоа, Кьюэлл (Бабель, 55), Хави Алонсо (Маскерано, 85), Джеррард (Сиссоко, 90), Пеннант (Торрес, 65), Куйт, ВОРОНИН (Бенаюн, 80)

Предупреждения: Буйс, 47, Люциус, 59, Дренте, 84 - Кьюэлл, 47, Пеннант, 64, Арбелоа, 70, Хави Алонсо, 84, Каррагер, 87, Джеррард, 89

Порто - Шанхай 3:0

Голы: Сектуи, 5, Лима, 39, 42

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