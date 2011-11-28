НБУ хочет выпустить серебряные и золотые монеты к Евро-2012

Национальный банк Украины планирует в декабре ввести в обращение памятные монеты из серебра и золота к “Евро-2012”

Соответствующее постановление Нацбанка №417 от 21 ноября размещено на сайте НБУ.

Согласно документу, с 1 декабря 2011 года планируется ввести в обращение памятные монеты из серии “Спорт” из серебра 925 пробы в количестве до 15 тыс. штук каждой:

“Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012” номиналом 20 грн.; “Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Київ” номиналом 10 грн.; “Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Донецьк” номиналом 10 грн.; “Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Львів” номиналом 10 грн.; “Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Харків” номиналом 10 гривень.

С 16 декабря 2011 года планируется ввести в обращение памятную монету “Рік Дракона” из серии “Східний календар” номиналом 5 грн. из серебра 925 пробы, тираж –20 тыс. шт.

С 23 декабря 2011 года - памятные монеты из серии “Спорт” из нейзильбера тиражом до 100 тыс. шт.: “Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012” номиналом 5 грн; “Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Київ” номиналом 5 грн.; “Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Донецьк” номиналом 5 грн; “Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Львів” номиналом 5 грн; “Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Харків” номиналом 5 гривень.

Также с 23 декабря планируется ввести в обращение памятную монету “Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012” номиналом 500 грн. из золота 999,9 пробы, тираж – до 500 шт.

С 19 января 2012 года - памятную монету “Євген Гребінка” из серии “Видатні особистості України” номиналом 5 гривень из серебра 925 пробы, тираж – 3 тыс шт.