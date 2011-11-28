На игрока киевского «Арсенала» совершено нападение

Футболист киевского "Арсенала" Абейку Куансах доставлен в больницу с сильным сотрясением мозга.

Инцидент произошел на выходных, накануне игры с одесским "Черноморцем" в левобережной части Киева, пишет пресс-служба клуба.

Полузащитник вместе со своим родственником делал покупки в одном из столичных супермаркетов, где заметил пристальное внимание двух подозрительных лиц. Потом с ними же футболист и его родственник встретились на улице. Куансах получил сильный удар по голове.

Состояние футболиста стабильное. По факту нападения на Абейку Куансах возбуждено уголовное дело в Дарницком райотделе милиции города Киева.

Президент клуба Вадим Рабинович установил премиальные за задержание хулиганов. Сумма премиальных не разглашается.

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