Днепр разгромил Динамо
Итоги 4 тура Чемпионата Украины
Завершился центральный матч 4 тура Чемпионата Украины по футболу. Киевское Динамо прервало свою ничейную серию, но повода для радости болельщикам не подарило: 1:3 разгромное поражение от Днепра. Тройка лидеров: 1) Днепр - 12 очков, 2) Шахтер - 10, 3) Металлург (Донецк) - 7.
Киевляне с тремя очками упали на 14 место. No comment.
Чемпионат Украины 4-ый тур.
Результаты матчей: Металлург Д
Металлург Д- Металлург З3:0
Голы: Косырин 31, 66 (пен), Гомес 59
Заря - Арсенал 3:1
Голы: Буневчевич 52 (пен), Пулиз 61, Бровкин 70 – Симоненко 12
Таврия - Кривбасс 4:3Голы: Гоменюк 12, Эдмар 18, 73 (пен), Ильницкий 93 - Костышин 26, Мотуз 54, 78
Ворскла - Металлист1:1
Голы: Главина 66 – Нвоха 88
ФК Харьков - Карпаты 1:0
Гол: Гунчак 82
Закарпатье - Шахтер 0:1
Гол: Брандао 81
Нефтяник-Укрнафта - Черноморец 0:1
Гол: Полтавец 42 (пен)
Динамо – Днепр 1:3
Голы: Ребров 7 - Самодин 40, 42, Воробей 56