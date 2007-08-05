Днепр разгромил Динамо

20:49, 05 августа 2007
Спорт
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Итоги 4 тура Чемпионата Украины

Завершился центральный матч 4 тура Чемпионата Украины по футболу. Киевское Динамо прервало свою ничейную серию, но повода для радости болельщикам не подарило: 1:3 разгромное поражение от Днепра. Тройка лидеров: 1) Днепр - 12 очков, 2) Шахтер - 10, 3) Металлург (Донецк) - 7.

Киевляне с тремя очками упали на 14 место. No comment.

Чемпионат Украины 4-ый тур.

Результаты матчей:

Металлург Д

- Металлург З3:0 

Голы: Косырин 31, 66 (пен), Гомес 59

Заря - Арсенал 3:1

Голы: Буневчевич 52 (пен), Пулиз 61, Бровкин 70 – Симоненко 12

Таврия - Кривбасс 4:3

Голы: Гоменюк 12, Эдмар 18, 73 (пен), Ильницкий 93 - Костышин 26, Мотуз 54, 78

Ворскла - Металлист1:1

Голы: Главина 66 – Нвоха 88

ФК Харьков - Карпаты 1:0

Гол: Гунчак 82

Закарпатье - Шахтер 0:1

Гол: Брандао 81

Нефтяник-Укрнафта - Черноморец 0:1

Гол: Полтавец 42 (пен)

Динамо – Днепр 1:3

Голы: Ребров 7 - Самодин 40, 42, Воробей 56

 

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