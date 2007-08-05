Днепр разгромил Динамо

Итоги 4 тура Чемпионата Украины

Завершился центральный матч 4 тура Чемпионата Украины по футболу. Киевское Динамо прервало свою ничейную серию, но повода для радости болельщикам не подарило: 1:3 разгромное поражение от Днепра. Тройка лидеров: 1) Днепр - 12 очков, 2) Шахтер - 10, 3) Металлург (Донецк) - 7. Киевляне с тремя очками упали на 14 место. No comment. Чемпионат Украины 4-ый тур. Результаты матчей: Металлург Д - Металлург З3:0 Голы: Косырин 31, 66 (пен), Гомес 59 Заря - Арсенал 3:1 Голы: Буневчевич 52 (пен), Пулиз 61, Бровкин 70 – Симоненко 12 Таврия - Кривбасс 4:3 Голы: Гоменюк 12, Эдмар 18, 73 (пен), Ильницкий 93 - Костышин 26, Мотуз 54, 78 Ворскла - Металлист1:1 Голы: Главина 66 – Нвоха 88 ФК Харьков - Карпаты 1:0 Гол: Гунчак 82 Закарпатье - Шахтер 0:1 Гол: Брандао 81 Нефтяник-Укрнафта - Черноморец 0:1 Гол: Полтавец 42 (пен) Динамо – Днепр 1:3 Голы: Ребров 7 - Самодин 40, 42, Воробей 56

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