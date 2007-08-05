Челси сенсационно проиграл МЮ

Сегодня при отсутствии ключевых игроков Терри, Дрогба, Шевченко, Роббена, Баллака лондонский Челси уступил Манчестер Юнайтед в матче за Суперкубок Англии. Судьба первого трофея сезона решилась в серии послематчевых пенальти, поскольку основное время закончилось с ничейным результатом 1:1.

Счет в матче на 36 минуте открыли манкунианцы: после паса Эвра Гиггз в касание пробил в девятку.

11 минут понадобилось «синим», чтобы сравнять счет. Вингер прорвался по левому флангу, обошел защитника и перебросил мяч в дальний угол ворот ван дер Сара. Ценой повреждения Малуда восстановил равновесие.

Пенальти.

Первый удар Челси: ван дер Сар отбивает удар Писарро.

МЮ: Фердинанд забил. 1:0

Челси: удар Лэмпарда и опять ван дер Сар отбивает.

МЮ: Кэррик не промахнулся. 2:0

Челси: невероятно, но факт, ван дер Сар отбил и удар Шона Райта-Филлипса.

МЮ: Руни забивает третий мяч. МЮ побеждает 3:0 в серии пенальти.

Общий счет 4:1 в пользу манкунианцев.