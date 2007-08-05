Челси сенсационно проиграл МЮ
19:05, 05 августа 2007Спорт
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Ван дер Сар отбил три пенальти
|Автор финальной точки матча, Уэйн Руни в атаке. Фото АР
Счет в матче на 36 минуте открыли манкунианцы: после паса Эвра Гиггз в касание пробил в девятку.
11 минут понадобилось «синим», чтобы сравнять счет. Вингер прорвался по левому флангу, обошел защитника и перебросил мяч в дальний угол ворот ван дер Сара. Ценой повреждения Малуда восстановил равновесие.
Пенальти.
Первый удар Челси: ван дер Сар отбивает удар Писарро.
МЮ: Фердинанд забил. 1:0
Челси: удар Лэмпарда и опять ван дер Сар отбивает.
МЮ: Кэррик не промахнулся. 2:0
Челси: невероятно, но факт, ван дер Сар отбил и удар Шона Райта-Филлипса.
МЮ: Руни забивает третий мяч. МЮ побеждает 3:0 в серии пенальти.
Общий счет 4:1 в пользу манкунианцев.
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