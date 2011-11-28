Украинские кикбоксеры везут из Ирландии 10 медалей

Украинские кикбоксеры завоевали 10 наград на Чемпионате мира-2011.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы молодежи и спорта Украины.

Чемпионат мира по кикбоксингу WAKO, который проходил в Дублине (Ирландия), завершился 27 ноября. На нем украинские кикбоксеры завоевали 1 золотую, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей.

Золото завоевали Константин ДЕМОРЕЦКИЙ 63,5 кг (фул). Серебряные медали завоевали Давид АГАХАНОВ 67 кг (фул), Надежда ХЕЕНОК 56 кг (фул), Артем СКОБЧЕНКО 54 кг (фул), Иван ТКАЧЕНКО +91 кг (фул).

Бронзовыми призерами стали Вера МАКРЕСОВА 48 кг (фул), Игорь ПРИХОДЬКО 81 кг (фул), Николай ОСОБСКИЙ 71 кг (фул), Анастасия ОВОД (муз. композиции), Дарья КАНАУСОВА (муз. композиции).

Всего в соревнованиях принимали участие около 600 спортсменов из 46 стран.